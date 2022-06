انت الان تتابع تفاصيل خبر المصرية للاتصالات تكشف شروط القبول في مدرسة we وأماكنها حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /707702/المصرية-للاتصالات-تكشف-شروط-القبول-في-مدرسة-we-وأماكنها

كشفت المصرية للاتصالات عن شروط القبول في مدرسة we وأماكنها، بعد تساؤلات العديد من الطلاب وأولياء الأمور خاصة أن مدرسة we تتبع التعليم الفني في مصر، وتتميز بتأهيل الطلاب لسوق العمل في أحد فروع المصرية للاتصالات وغيرها من قطاعات الاتصالات بمختلف الهيئات والمؤسسات، ويوضح دوت الخليج كافة التفاصيل عن مدرسة we التكنولوجية.