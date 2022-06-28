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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /707702/المصرية-للاتصالات-تكشف-شروط-القبول-في-مدرسة-we-وأماكنها

كشفت المصرية للاتصالات عن شروط القبول في مدرسة we وأماكنها، بعد تساؤلات العديد من الطلاب وأولياء الأمور خاصة أن مدرسة we تتبع التعليم الفني في مصر، وتتميز بتأهيل الطلاب لسوق العمل في أحد فروع المصرية للاتصالات وغيرها من قطاعات الاتصالات بمختلف الهيئات والمؤسسات، ويوضح دوت الخليج كافة التفاصيل عن مدرسة we التكنولوجية.

شروط القبول في مدارس we

حددت مدارس WE في مصر، شروط القبول فيها على النحو التالي:

- ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر للعام الدراسي عن 18 عام.

- أن يكون الطالب لائقاً طبياً.

- أن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية.

أماكن مدارسWe في مصر

- محافظة الجيزة: مدرسة الشيخ زايد الرسمية الفندقية المتقدمة. - محافظة الإسكندرية: مدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات. - محافظة الدقهلية: مدرسة المنصورة الثانوية الزخرفية بنات - محافظة السويس: مدرسة عقبة بن نافع الثانوية الفنية الصناعية - محافظة المنيا: مدرسة الحي الثالث الرسمية للغات - محافظة القاهرة: مدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات

المصرية للاتصالات

أكدت المصرية للاتصالات أن الخريج من مدارس we يحصل على شهادة الدبلوم الفني لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تؤهل للالتحاق بكافة المعاهد والكليات التكنولوجية وكليات التعليم الصناعي، وأيضًا على شهادة أكاديمية معتمدة دولياً، فضلاً عن شهادة خبرة من الشركة المصرية للاتصالات وشهادات مهنية من الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.