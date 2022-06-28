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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /707701/تامر-حسني-يطرح-الإعلان-الرسمي-الثاني-لفيلم-بحبك

دوت الخليج يرصد طرح الإعلان الرسمي الثاني لفيلم بحبك

تامر حسني يروج لفيلم بحبك

وروج الفنان تامر حسني، للفيلم، بطرح البرومو الرسمي الثاني له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، معلقًا: الإعلان الرسمي الثاني لفيلم بحبك، والمحدد إصداره 7 يوليو.

أبطال فيلم بحبك

وينافس تامر حسنى في موسم عيد الأضحى السينمائى بفيلم "بحبك"، تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.

أعلن الفنان تامر حسني عن فكرة جديدة قرر أن يتبناها لمساعدة المرضى في مصر، ونشر تامر حسني فيديو من لقاء اليوتيوبر حسين الجوهري في برنامج "حديث القاهرة" من تقديم خيري رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" وكتب: يا حسين يا حبيبي أنا معاك و بدعمك وبدعم حملتك الإنسانية السامية وسلامي لصديقي وحبيبي أستاذ خيري رمضان وعندي فكرة أتمنى رعايتها ودعمها من أجل كل مريض فكره مش هتخلي مريض واحد في مصر يمد إيده لحد.

وتابع: لو مليون مصري اشترك فيها هنحل أزمة الأمراض المكلفة في مصر كلها ،، مليون مصري بس من ال 120 مليون مصري هيتطوعوا على حساب معين للتبرع وهيكون في لجنة مسؤولة من جهة رسمية مسؤولة في الدولة بتقييم الحالة ماديا والمليون مشترك دول هيكونوا بيتبرعوا بشكل دائم كزكاة عنهم وعن أولادهم لخدمة مجتمع كامل وممكن نسميها مثلاً صفحة المليون أخ.

وأحيا تامر حسنى حفلاً غنائياً في موسم جدة بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا، وغنى أشهر أغانيه وجمع فيها بين القديم والجديد، ورحب الجمهور بتامر ترحيبا حارًا، الذي شكر تواجدهم وحماسهم وشراء التذاكر وشارك تامر فرقته الموسيقية وفرقة استعراضية إضافة المزيد من الإثارة على المسرح.

وقال تامر حسنى على هامش الحفل:"فى كل مرة أغني بها أقول إنها أجمل حفلة، واليوم هي الأجمل، دائما الجمهور السعودى لا يعطيني فرصة في اختيار الأجمل لأن تواجده دائما هو ما يزيد الحفل جمالا، لدرجة أني لم أكن أريد النزول عن المسرح"، وشكر الفنان تامر حسني هيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ، وموسم جدة على الدعوة".