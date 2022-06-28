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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /707700/في-الذكرى-التاسعة-لثورة-30-يونيو-ممثل-الأغلبية-ستظل-أعظم-الثورات-الشعبية-في-التاريخ-الحديث

قدم المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية البرلمانية، التهنئة إلى القائد الوطني المخلص الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو.

دوت الخليج

ممثل الأغلبية: ثورة ٣٠ يونيو ستظل هي أعظم الثورات الشعبية في التاريخ الحديث

كما تقدم، بتحية تقدير وإجلال لحراس الثورة الأمناء ودرع الوطن وسيفه (القوات المسلحة والشرطة)، ولكل من ضحى في سبيل استعادة هويتنا الوطنية، وتصدى لمحاولات الجماعة الإرهابية في سرقة الوطن .

وأضاف رشاد: ثورة ٣٠ يونيو ستظل هي أعظم الثورات الشعبية في التاريخ الحديث؛ فقد استجابت الملايين لنداء وطنها، وخرجت بصورة حضارية معبرةً عن تمسكها بتغيير الواقع وصنع مستقبل مشرق يليق بوطنها، وإزاحة الجماعة الإرهابية التي خرجت عن سرب الوطنية .

قائد مسيرة التنمية والبناء والريادة

وتابع الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية البرلمانية: كل عام وشعب مصر في رفعة وازدهار، وكل عام ورئيسنا قائد مسيرة التنمية والبناء والريادة، وكل عام وثورة 30 يونيو علامة مضيئة في تاريخ مصر وتاج على رؤوس كل المصريين.