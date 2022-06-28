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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /707699/أمان- توفر-تمويل-التروسيكل-أفتح-لنفسك-باب-رزق

أعلنت شركة أمان لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عن تمويل التروسيكل لمساعدة المحتاجين في مدخل رزق جديدة، ضمن قروض أمان لتمويل المشروعات المختلفة، ويقدم دوت الخليج تفاصيل التقديم على تمويل التروسيكل من شركة أمان ورقم خدمة العملاء للتواصل.

أمان لتمويل المشروعات الصغيرة نشرت شركة أمان لتمويل المشروعات الصغيرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، "دلوقتي تروسيكل وموتوسيكل جديد بتمويل في الإيد من أمان لما تقدم على تمويل التروسيكل وتفتح لنفسك باب رزق". وأضافت: "مشروع جديد يوسع رزقك بأسهل الاجراءات وبدون مقدم وبدون حظر بيع". التقديم على تمويل التروسيكل من شركة أمان التواصل على خط ساخن شركة أمان على 19910 أو زور أقرب فرع من فروع أمان المنتشرة في القاهرة الكبرى. وجدير بالذكر أن تقدم شركة أمان العديد من القروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدة الشباب في فتح مشروعات خاصة ودفع عجلة الاقتصاد القومي، فضلاً عن توفير فرص عمل كثيرة للشباب في مختلف فروع أمان المنتشرة على مستوى الجمهورية وبالتالى فهى تحد من البطالة.

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