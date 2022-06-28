انت الان تتابع تفاصيل خبر للاشتباه فى التجسس.. بلغاريا تطرد 70 دبلوماسيا روسيا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /707698/للاشتباه-فى-التجسس-بلغاريا-تطرد-70-دبلوماسيا-روسيا

أفاد التلفزيون البلغاري نقلا عن رئيس الوزراء البلغاري، كيريل بيتكوف، اليوم الثلاثاء، بطردها 70 دبلوماسي روسيا من الأراضي البلغارية للاشتباه فى ضلوعهم فى أنشطة تجسس.

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وقال رئيس الوزاء البلغاري:" أود ان أهنئ أجهزة الأمن البلغارية ووزارة الخارجية على عملهم، أود أن اقول لجميع الدول الأجنبية وليست روسيا فحسب بأن لدي السلطات البلغارية أجهزة تحمي مصالح وأمن البلاد". مضيفا :”اي شخص يعمل ضد مصالح بلغاريا سيتم ترحيله”.

اشتباه فى تجسس

ووفق تصريحات بيتكوف فانه معظم الدبلوماسيين الذي اتخذت السلطات البلغارية قرار بطردهم كان يعملون لصالح أجهزة الأمن مستخدمين أنشطتهم الدبلوماسية كغطاء لإعمالهم.

ويذكر أن رئيس الوزراء البلغاري قد أعلن في وقت سابق بأن بلاده حصلت على إعفاء مؤقت من الحظر الأوروبي على واردات النفط الروسية حتي نهاية عام 2024.

وتأتي تصريحات بيتكوف على خلفية تصريحات رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، بوجود إعفاءات مؤقتة لدول الأعضاء الغير الساحلية مثل المجر وجمهورية التشيك حول اعفاء مؤقت لشراء واردات النفط الروسي ضمن حزمة سادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا حتى نهاية 2024.

ويذكر أنه منذ العملية العسكرية الروسية، شنت الدول الغربية سلسلة من العقوبات ضد الاقتصاد الروسي استهدف مختلف القطاعات الروسية فضلا عن طردها عشرات الدبلوماسيين الروس من الأراضي الأوروبية من أجل الضغط على روسيا لوقف القتال فى أوكرانيا.