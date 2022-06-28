انت الان تتابع تفاصيل خبر مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارات السيسي الأخيرة هدفها توحيد الصف العربي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /707697/مساعد-وزير-الخارجية-الأسبق-زيارات-السيسي-الأخيرة-هدفها-توحيد-الصف-العربي

علق السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى البحرين، قائلا إن زيارة الرئيس السيسي اليوم إلى جانب جولته الخليجية بشكل عام واستقباله عدد من رؤساء الدول العربية في مصر تهدف إلى توحيد الصف العربي، خاصة في ضوء الظرف الدولي الراهن وتأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على المنطقة.

وأضاف "هريدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "DMC"، وينقلها دوت الخليج، أن قرب وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة لحضور قمة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب مصر والأردن والعراق يستدعي الأمر تشاور مكثف على أعلى مستوى بين مصر والدول العربية للوصول لرؤية مشتركة لهذه القمة.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أن القمم المصرية التي عُقدت مع البحرين والأردن والمملكة العربية السعودية وقطر في مصر إضافة إلى الجولة الحالية للرئيس السيسي في دول الخليج تؤكد حرص الزعماء والقادة العرب على بلورة رؤية عربية مشتركة حول السبل الكفيلة بصيانة الأمن القومي العربي، والدفاع عن المصالح العربية.

مساعد وزير الخارجية الأسبق: الزعماء العرب لديهم مواقف واضحة ومحددة في كافة قضايا العالم

وأردف أن الزعماء العرب لديهم مواقف واضحة ومحددة من كافة مجريات الأمور في العالم، وتحديدا الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها وتداعيتها السلبية على الأمن الغذائي والمالية العامة واقتصاديات الدول العربية، موضحا أن توفير الأمن الغذائي وحماية الأمن الغذائي للدول العربية جميعا فضلا عن إيجاد سبل لتميكن الدول العربية غير المنتجة للنفط والغاز لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، ستكون تلك من القضايا الملحة للزعماء العرب.

وواصل أن الزعماء العرب سيتحدثون أيضا عن القضايا ذات البعد الدولي وفي مقدمتها القضية الفلسطينة وتسوية الأزمات العربية، ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وأوضح أن أمريكا كان لها رؤية حول وجود شرق أوسط جديد خلال الفترة المقبلة، والزعماء العرب وعلى رأسهم الرئيس السيسي لديهم موقف واضح في تلك النقطة، وبالتالي الزيارات المتعددة خلال الفترة الماضية سواء التي استقبلتها مصر أو خروج الرئيس في جولته الخليجية هدفها إيجاد رؤية واضحة موقف مشترك للدول العربية مع بعضها البعض.