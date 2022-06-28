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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /707693/الاتحاد-العام-للنقابات-الفنية-يرفض-استقالة-هاني-شاكر

أصدر الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بيانًا رسميًا بشأن ما حدث في المؤتمر الصحفي لاعتذار حسن شاكوش وما ترتب عليه من استقالة الفنان هاني شاكر، كنقيب للمهن الموسيقية.

دوت الخليج يرصد موقف الاتحاد العام للنقابات الفنية من استقالة هاني شاكر.

بيان الاتحاد العام للنقابات الفنية

وجاء في البيان الآتي: تابع الاتحاد العام للنقابات الفنية ما حدث بالأمس من أحداث مؤسفة لا تليق بالتاريخ العريق لنقابة المهن الموسيقية، والتي ضمت روادًا من المبدعين الكبار من أمثال كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وغيرهم من المبدعين فى المهن الموسيقية التي أثرت فى وجدان الشعوب العربية بل وامتد أثرها إلى العالم.

وأضاف: إزاء ما حدث لن يقف الاتحاد مراقبًا للمشهد المؤسف دون أن يقوم بدوره فى اتخاذ عدد من القرارات وفقا لمواد القانون رقم 35 لسنة 1978، حيث قرر الاتحاد الآتى: أولًا: تشكيل لجنة قانونية عاجلة للتحقيق مع من تسبب فى هذه الأحداث المؤسفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمجازاة المتسبب، ثانيًا: يرفض الاتحاد العام للنقابات الفنية الممثل لجموع فنانى مصر استقالة الفنان الكبير هانى شاكر، ويدعمه بكل صور الدعم التي تحفظ له مكانته اللائقة به كفنان كبير استطاع أن يتخذ مكانة مرموقة بين المبدعين فى مجال الغناء، ونقيب شهدت النقابة فى عهده تطورًا ملحوظًا ليس على مستوى أعضاء الجمعية العمومية بل والمجتمع بأسره.

استقالة هاني شاكر من منصبه

تقدم نقيب المهن الموسيقية المصري هاني شاكر، باستقالته من منصبه.

وأعلن الفنان هاني شاكر عن قراره على الهواء مباشرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المعروض عبر فضائية "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب.

ووجه الفنان المصري شكره لكل العاملين بالجمعية العمومية ومجلس النقابة، مرجعًا قراره إلى شعوره بحزن شديد، جراء ما شهده المؤتمر الصحفي الخاص بمؤدي المهرجانات حسن شاكوش من مشادة كلامية.

ونوه "شاكر" إلى أن قراره نهائي ولا رجعة فيه، مكتفيًا بالمدة التي قضاها كنقيب للمهن الموسيقية.