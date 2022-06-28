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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /707690/نقيب-الزراعيين-قطاع-الزراعة-شهد-تطور-واضح-تحت-قيادة-الرئيس-السيسي

أكد سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن الدولة المصرية كانت تواجه العديد من التحديات في ملف الزراعة، خاصة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد، موضحا أن الرئيس السيسي كان يولي هذا الملف اهتماما كبيرًا، وهو ما انعكس على المشاريع في الوقت الحالي، والتطورات الكثيرة في هذا الملف.

وأضاف "خليفة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج أنه منذ عام 2010 وما بعدها كان هناك أزمة واضحة في رغيف الخبز سواء من صغر حجمه أو من نقصه وعدم تواجده في الأسواق، وكان هناك أزمات ومظاهرات عديدة نتيجة الملف الغذائي ونقصه في مصر، موضحا أن الرئيس السيسي كانت له نظرة لهذا الملف بشكل واضح، وبالتالي كان هذا الملف من ضمن ملفات عديدة التي عمل عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل العمل على توفير الأمن الغذائي للمواطنين.

نقيب الزراعيين: المشاريع الزراعية متوزعة على كافة أنحاء مصر

وتابع نقيب الزراعيين، أن الدولة عملت على مشروع مستقبل مصر، إلى جانب عدد من المشاريع لتطوير الأراضي الزراعية وتحسينها، موضحا أنه لولا طريق محور الضبعة لم تكن مصر قادرة على الوصول للأراضي القابلة للاستصلاح في الدلتا وغيرها من المناطق، "لو مكنش عندي شبكة طرق مكنش هيبقى عندي طريق أوصل من خلاله للأراضي، ولذلك التطوير كله حلقات بتكمل بعض".

وأردف أن المشاريع الزراعية متوزعة على مصر بأكملها سواء في توشكا أو في الصعيد أو في شمال سيناء، وفي شمال الدلتا، موضحا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له رؤية أن التكدس السكاني متواجد في 7% فقط من مساحة مصر، وكان يهدف على توزيع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال توفير الطرق والكهرباء وغيرها من المشاريع المختلفة التي تساعد في ضبط التوزيع الجغرافي بشكل مميز.