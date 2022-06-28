القوى العاملة: صرف 5.7 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 1114 ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 05:22 مساءً - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوي العاملة بالبحيرة بتعيين 1114 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 37 قادرون باختلاف بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 3161 من راغبي العمل ، وتوفير 30 فرصة عمل ، فضلاً عن إستخراج 1529 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 8 منح مواليد بـ 16 ألف جنيه ، و12 منحة زواج واحدة بمبلغ 36 ألف جنيه ، و 3 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 6000 جنيه ، ومنحة وفاة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه ، وصرف 7000 جنيه لـ 3 عمال لإجراء عملية جراحية صغرى وكبرى ، و 1157 جنيها مصاريف علاج لعامل ، فضلاً عن إستكمال صرف منحة عيد العمال وعيد الفطر المبارك لـ 5640 عاملاً مسجلاً بإجمالي 5 ملايين و640 ألف جنيه.

وأضاف عثمان عبد الرسول مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 506 منشأة دوري وحملات ، وإعادة التفتيش على 268 منشأة ، وأسفر عن تحرير 29 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعقد 6 ندوات توعية عمالية ، وعمل زيارتين خدمات عمالية.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 42 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 27 منشأة أخرى ، والتفتيش على 99 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية يعمل بها 10003 عمال ، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 22 شكوى عمالية ، تم تسوية شكوى منها ودياً ، وإحالة 2 شكوى منها للمحكمة العمالية ، وحفظ شكوى ، و 18 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة ، وتجديد ترخيص عمل لأجنبي .

وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بالإنتهاء من دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 20 متدربة .