الإفتاء: الهوية الدينية المصرية تتسم بالألفة والمحبة

جدة - نرمين السيد - وأشار أمين الفتوى، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الثانية بمؤتمر "الشباب بين تنمية الوعى ومواجهة الشائعات" بعنوان" آليات تنمية الوعى لدى الشباب" وأدارها عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نشأت الديهى، إلى ضرورة تجديد وظيفة العالم حيث توجد ثلاث وظائف ثابتة لهذا العصر هى: تأسيس الوعى وحراسة القيم والحفاظ على الاعتدال، مشددا على ضرورة أن يهتم العالم بترميم المجتمع ودعم التنمية.

وقال إن تجديد الخطاب الدينى يجب أن يدخل فى العديد من الملفات، منها إعادة بناء الإنسان الذى يستطيع أن يشارك فى الحضارة القادمة بإحساسه بهويته وبانتمائه، فضلا عن ضرورة قراءة النصوص بتوسع وإدراك الواقع بالعلوم الاجتماعية الإنسانية بشكل دقيق.

شارك فى مؤتمر "الشباب بين تنمية الوعى ومواجهة الشائعات" الذى نظمته اليوم وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية مجلس الوزارء وبالتعاون مع المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام و مدير عام المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية الدكتور خالد عكاشة، فضلا عن مشاركة عدد كبير من شباب مصر من مختلف محافظات الجمهورية، بجانب نواب و شخصيات سياسية واعلامية ورياضية وثقافية.