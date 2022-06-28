حياة كريمة بأسوان.. متابعة أعمال المشروعات الخدمية بإدفو

جدة - نرمين السيد - تفقد فريق عمل وحدة "حياة كريمة" بمحافظة أسوان، قرية المحاميد بمركز إدفو، وشملت الجولة تفقد الأعمال الجارية بعدد من المشروعات الخدمية ومنها المجمع الخدمى والزراعى ومحطة وشبكات الصرف الصحى ومستشفى طب الأسرة ومركز الشباب، بالإضافة إلى تفقد مشروع صيانة محطة السكة الحديد بالقرية.





وأكد رئيس وحدة حياة كريمة بالمحافظة المهندس ناجح مصطفى -فى بيان اليوم الثلاثاء- أنه خلال الجولة التفقدية تم رصد ومناقشة أهم المشكلات والمطالب للأهالى والمواطنين بالقرية، ومنها الحاجة لإنشاء كوبرى للمشاة للحد من حوادث الاصطدام بقطارات السكك الحديدية، بالإضافة إلى رفع كفاءة المدارس الإعدادية والثانوية العامة والثانوية الصناعية ودعمها بكافة الوسائل والأدوات اللازمة لتطوير العملية التعليمية. وأشار إلى أنه تم إعداد مذكرة شاملة بكافة المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالقرية لعرضها على محافظ أسوان لإصدار التعليمات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلبيتها بالشكل المطلوب.

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