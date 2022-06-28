معلومات الوزراء: ورشة عمل لاستعرض المحاور الأساسية لوثيقة ملكية الدولة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ورشة العمل السادسة فى إطار "حوار الخبراء" بجلسة موسعة خُصصت للحديث عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور وتمثيل واسع لممثلين عن القطاع الخاص فى هذا القطاع، بالإضافة لممثلين عن الهيئات الحكومية المختصة وشركات القطاع العام، بالإضافة إلى مشاركة عدد من أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين.

وألقى الضوء على دور صندوق مصر السيادى فى هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، وكذلك المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى، معرباً عن ترحيبه بكافة الآراء والمقترحات الواردة حول الوثيقة لأن الهدف هو التوافق على الشكل النهائى للوثيقة قبل صدورها.

وتضمنت الجلسة عرضًا تقديمياً لأهم محاور وثيقة "ملكية الدولة" فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والملامح العامة لهذا القطاع ومساهمته الاقتصادية، من بينها خريطة تواجد أو تخارج الدولة على مستوى الأنشطة بهذا القطاع وبيان الأنشطة الفرعية لهذا القطاع بشكل تفصيلى وأى الأنشطة ستشهد تخارج خلال 3 سنوات أو إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستمارات أو إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستمارات.

وشهدت هذه الجلسة والذى أدارها الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، عدداً من المداخلات والتعقيبات الهامة والثرية من جانب الحضور، من الخبراء والمختصين، والذين أكدوا أهمية بقاء دور الدولة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ نظراً لأهمية وحساسية دور هذا القطاع، وأن دخول القطاع الخاص فى هذا القطاع يكون وفق ضوابط محددة وواضحة مع التزام الدولة بالحياد التنافسى، مع مطالب بالمزيد من التخارج فى الأنشطة المختلفة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفى السياق ذاته.. ثمن الحضور مبادرات مجلس الوزراء الأخيرة لتنظيم السوق وضمان الحياد التنافسى، وذلك فى إطار الخطة التى تتبناها الدولة لاستكمال مرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية فى مختلف القطاعات، مشيدين بالوثيقة ومعتبرين أنها خطوة مهمة نحو دعم مشاركة القطاع الخاص للدولة فى التحول الرقمى الشامل الذى يتم تنفيذه حاليًّا.

كما قدم المشاركون مقترحات بإعادة النظر فى آليات وخريطة تواجد وتخارج الدولة على مستوى الأنشطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإضافة "الأمن السيبرانى" فى خريطة تواجد وتخارج الدولة على مستوى الأنشطة بهذا القطاع، مع تقديم الدولة تسهيلات أكثر للشركات الصغيرة الراغبة فى دخول هذا القطاع.

وأوضح وزير التنمية الإدارية الأسبق الدكتور أحمد درويش، أن إطلاق وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، خطوة مهمة للدولة نحو أحد أهم مبادئ الحوكمة؛ وهو الاستماع واستشارة أصحاب المصلحة قبل اتخاذ خطوات نحو توجه معين فى سياساتها.

من جانبها.. أشارت المهندسة أسماء حسنى، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" السابق، إلى أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" فرصة لتخرج شركات الدولة فى قطاع الاتصالات من عباءة العمل الحكومى إلى عباءة القطاع الخاص على المستوى العالمى، وأن شركةٌ مثل المصرية للاتصالات لديها الفرصة لذلك.

بدوره.. قال الرئيس التنفيذى السابق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المهندس هشام العلايلى، إن مصر مركز عالمى للكابلات البحرية؛ و"لذا يمكننا عمل قانون خاص بحوافز جاذبة للكيانات الكبرى لمراكز البيانات، للحفاظ على مركز الدولى فى هذا المجال"، مشيدا بالجهد المبذول فى إعداد هذه الوثيقة.

وطالب بتشجيع حقيقى للمستثمر المحلى والأجنبى على السواء فى هذ القطاع الحيوى والهام.

فى حين أوضح رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية فى شركة فودافون أيمن عصام، أن الدولة تحتاج إلى أن تُبقى على استثماراتها فى الاتصالات الأرضية مع تثبيت حجم هذه الاستثمارات، دون إغفال تحقيق التوازن بزيادة الحوافز الممنوحة لجميع شركات الاتصالات، مع إتاحة خدمات الفايبر للشركات الخاصة أيصاً.

وفى سياق متصل.. أشار نائب رئيس جمعية اتصال عصام وهبى، إلى أننا ننتظر من الدولة وضع تصنيف واضح لحجم ونشاط شركات البرمجيات والمبرمجين؛ للتعرف على فرص القطاع الخاص فى هذا النشاط، مطالباً بإضافة النظم إلى أنشطة البرمجيات واستشارات الحاسب.

بينما قال الرئيس السابق لغرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المهندس وليد جاد، "إننا نتطلع إلى أن تساعدنا وثيقة (سياسة ملكية الدولة) فى حل بعض مشكلات القطاع مثل: رصد احتياجات سوق العمل فى القطاع، والتنسيق مع الدولة لتغذية السوق بالكوادر التى يحتاج إليها للنهوض بالقطاع.

فى حين طالب المهندس محمد أمين، سفير الصناعة لجمعية مهندسى الكهرباء والإلكترونيات بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، الدولة بأن تُبقى على استثماراتها فى شركة المصرية للاتصالات، وفى الوقت نفسه تعمل على تحقيق استغلال أفضل لأصول الشركة ومقارها الموزعة على مستوى الجمهورية، مشيداً بالجهد المبذول فى إعداد هذه الوثيقة، مطالباً بأن يكون لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وللدولة المصرية بشكل عام دور مهم فى الثورة الصناعية الرابعة.

من جهتها.. قالت مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية الدكتورة هدى بركة، إننا نحتاج إلى إضافة تصنيف واضح ومحدد لنشاط شركات خدمات الأمن السيبرانى؛ لأنه قطاع مهم، وينمو بشكل كبير، ويقدم خدماته للدولة والقطاع الخاص؛ مع إبقاء الدولة على استثماراتها فى هذا النشاط، مع إدماج أنشطة "النشر- البث الإذاعى والتليفزيونى- خدمات المعلومات- نشر وإنتاج برامج التليفزيون والفيديو والأفلام السينمائية" فى نشاط واحد.

من جهتها.. لفتت مدير عام مايكروسوفت مصر المهندسة ميرنا عارف- خلال ورشة العمل- إلى أهمية وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، مؤكدة أنها خطوة نحو دعم مشاركة القطاع الخاص للدولة فى التحول الرقمى الشامل الذى يتم تنفيذه حاليًّا، من خلال رقمنة جميع الخدمات الجماهيرية.

فى حين أشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المهندس أحمد السبكى إلى أن الدولة ليست فى حاجة إلى التخارج بنسبة 100% من القطاع، ولكنها تحتاج إلى فصل الملكية عن الإدارة، طبقًا لما جاء فى وثيقة "سياسة ملكية الدولة" وننتظر التعرف على خطوات التخارج خلال الـ 3 سنوات المحددة فى الوثيقة.

بدوره.. أوضح عضو مجلس إدارة اتصال المهندس شهير بشرى، "أننا ندعم توجه وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتدعيم تنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونتفق بشكل كبير مع ما يخص دور جهاز تنظيم الاتصالات بفصله عن وزارة الاتصالات؛ لضمان الحياد التنافسى".