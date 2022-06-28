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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707671/Orange- اورنج-تكشف-إجراءات-نقل-ملكية-الخطوط-والرسوم-المطلوبة

أعلنت Orange اورنج عن إجراءات نقل ملكية الخطوط بين العملاء، خاصة أنه من أكثر التساؤلات من قبل عملاء اورنج بمختلف المحافظات، ويقدم دوت الخليج كافة الإجراءات والرسوم المطلوبة عند نقل خط اورنج من شخص لاخر.

Orange اورنج

أكدتOrange اورنج إنه يتم تحويل ملكية الخطوط من خلال زيارة صاحب الخط مع الطرف الثاني فرع من فروع أورنج الرئيسية ويكون معهم بطاقة الرقم القومي الخاصبهم وتكون سارية.

رسوم تحويل ملكية خط أورنج

حدد أورنج رسوم تحويل ملكية الخط بضريبة مطلوب سدادها بقيمة 3.57 جنيه، وفي الخط فاتورة "صاحب الخط" يزور مع الطرف الثاني فرع من فروع أورنج الرئيسية، ومعهم بطاقة الرقم القومي الخاص بهم وتكون سارية + إثبات شخصية تاني أو فاتورة إستهلاك حديثة (3 شهور كحد أقصى) للطرف التاني.

مواعيد عمل فروع أورنج

من المعروف أن مواعيد عمل فروع أورنج من السبت للخميس بتبدأ من 9:00 ص عدا الجمعة من 1:30 م، وبتنتهي 10:30 م عدا يومي الخميس و الجمعة 11:30 م.