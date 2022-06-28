مأسوي .. مصرع 49 شخص جراء أحداث شغب بأحد السجون بـ«كولومبيا»

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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707669/مأسوي--مصرع-49-شخص-جراء-أحداث-شغب-بأحد-السجون-بـكولومبيا

أعلن رئيس إدارة السجون الوطنية، اليوم الثلاثاء، بأن 49 نزيلا فى السجن لقوا حتفهم جراء أحداث شغب خلال الليل فى سجن بمدينة تولوا بجنوب غرب كولومبيا.

دوت الخليج

حدث مأسوي وكارثي

وذكر الجنرال تيتو كاستيانوس، رئيس إدارة السجون والإصلاحيات لإذاعة كاراكول المحلية:" أنه حدث مأسوي وكارثي" وأضاف إن :" السجن به 1267 نزيلا"

وفى سياق متصل، قال الرئيس الكولومبي، إيفان دوكيه، الذي يقوم بزيارة حالية إلى البرتغال عبر تويتر بأنه:" سيجري فتح تحقيق فى هذه الواقعة"

وأضاف:" نأسف للأحداث التي وقعت فى السجن فى مدينة تولوا فى فال ديل كاوكا، أتواصل مع الجنرال كاستيانوس وأصدرت له تعليما بأن يستمر فى التحقيقات بما يتيح لنا التعرف على حقيقة ما حددث فى السجن ".

ويذكر أن السلطات الكولومبية كانت أصدروا قرار بالإفراج عن عدد من السجناء خلال جائحة كورونا وذلك بعد أن لقي نحو 24 شخص مصرعهم فى احتجاجات فى عام 2020 أثر تكدس السجون وقلة الخدمات به .