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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707668/أحمد-حسن-نادي-مصري-يقترب-من-التعاقد-مع-بن-شرقي-بعد-رحيله-عن-الزمالك

أصبحت خطوات قليلة تفصل المغربي أشرف بن شرقي، لإعلان رحيله عن نادي الزمالك بعد الوصول إلى طريق مسدود بشأن تجديد تعاقده مع الفريق والذي ينتهي في 30 يونيو الجاري.

دوت الخليج وأكد أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق، على أن المغربي أصبح على رادار الانتقال إلى نادي مصري كبير خلال الميركاتو الصيفي المقبل، مشيرة إلى أن هذا النادي تقدم بعرض مالي ضخم لضم اللاعب، وسيحسم بن شرقي مصير الانتقال لهذا الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة. وكان قد أكد الإعلامي أحمد شوبير، على رحيل اللاعب عن الفارس الأبيض خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن بن شرقي لن ينتظر نهاية الموسم الجاري، وسيرحل بمجرد نهاية التعاقد في 30 يونيو، موضحاً أن الموسم الجاري سينتهي في منتصف سبتمبر المقبل، وسيستحيل على اللاعب التواجد في القلعة البيضاء طوال هذه الفترة. كما كان قد أعلن خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق والإعلامي الحالي، رحيل المغربي أشرف بن شرقي، بشكل رسمي عن نادي الزمالك بعد فشل مفاوضات التجديد مع اللاعب خلال المرحلة الماضية. وأوضح الغندور الصورة لجمهور الزمالك، وذلك عبر برنامجه الإذاعي، مشيراً إلى أن كل الأخبار التي تنبأ تجديد المغربي تعاقده مع القلعة البضاء هي أخبار غير صحيحة. وتابع: بن شرقي قال للمقربين له من لاعبي نادي الزمالك، أنه لن يلعب في مصر ولن يتعاقد مع النادي الأهلي، بل ستكون وجهته هو الدوري الإماراتي”. وقال الغندور: “ سيتم التحقيق مع أبو جبل وطارق حامد، بسبب تهربهما من نادي الزمالك،وبالتحديد أبو جبل الذي ادعى أنه مُصاب وجاب أشعة قديمة عشان يتثبت ده، بس دكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب قال أن دي كانت إصابة قديمة، وكذلك طارق حامد الذي لم يتواجد في النادي لمدة فوق الشهر ونصف بسبب الإصابة”. ولام الغندور، على حارس مرمى الزمالك، قائلاً: “ أبو جبل خاض باقي مباريات كأس الأمم وهو مُصاب، ورجع بعد يومين من إصابته أمام كت ديفوار وخاض مباراة المغرب وتألق بشكل كبير والجميع أشاد به وقتها، ولكن لماذا يتهرب أبو جبل وطارق حامد من الزمالك”. واستكمل: “ اللاعبان انتهت علاقتهما رسمياً بنادي الزمالك، ولن يتواجدا في صفوف النادي بعد هذا الموسم”.

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