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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707665/تحت-عنوان-شغلك-عندنا-وفد-الساحل-ينظم-أكبر-ملتقي-توظيفي

نظم عادل عربي، رئيس لجنة الوفد بالساحل، ملتقي التوظيفي تحت شعار " شغلك عندنا" اليوم الثلاثاء ملتقي توظيف بقاعة لأمور بكورنيش النيل الساحل شبرا وضم الملتقي 40 شركة قدمت العديد من الوظائف والمهن المختلفة لكافة المؤهلات العلمية، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

دوت الخليج

وفد الساحل ينظم أكبر ملتقي توظيفي

وقال عادل عربى، رئيس لجنة الوفد بالساحل، إن الملتقي يعد أكبر ملتقي توظيف للشباب بالساحل، مشيرا إلى أن الملتقى ساهم في توفير فرص عمل للشباب والخريجين بالشركات والمصانع المشاركة برواتب شهرية تصل الي ١٠ الف جنية شهريا من سن 18 عاما حتى 55 عاما .

وأضاف "عربي"، إن الملتقي سوف شهد إقبال من الشباب خاصة أن الملتقي وفر فرص عمل في جميع القطاعات، مشيرا إلي أن هذا هو دور حزب الوفد وهو الوقف إلي جوار الوطن والمواطنين في كل شيء.

فرص عمل حقيقية للشاب

وقال عدد من مندوبي الشركات المشاركة، أن الملتقي وفر فرص عمل حقيقية للشاب وخاصة في مجال الأمن والحرسات ومندوب المبيعات والتسويق مرتبات مجدية تصل إلي ٥٠٠٠ الف في الشهر مشيرين إلي أن أرقام الشركات للتواصل معاها للتقديم تم تسليمها لحزب الوفد في الساحل لمن يرغب في العمل ولم يستطيع حضور الملتقي .

وأشاد الشباب المشارك، في الملتقي بالوظائف التي تم توفيرها وخاصة في مجال الكول سنتر لعدد من الشركات مشيرين الي ان الشركات وفرت فرصة التعيين والتأمين الصحي و مرتبات مجدية وساعات عمل مناسبه .