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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707660/طارق-عبد-العزيز-يطالب-بتدشين-نصب-تذكاري-لثورة-30-يونيو-لتخلد-تضحيات-الأبطال-ويؤكد-ثورة--التصحيح--فرقت-بين-الحق-والباطل

تقدم النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري ولرجال القوات المسلحة والشرطة، بحلول الذكرى التاسعة لثورة الـ ٣٠ من يونيو، مؤكدا بأنها ثورة فارقة في تاريخ الوطن، ولولاها ما شاهدنا المشروعات القومية العملاقة، وما استعادت مصر مكانتها العالمية والقارية وأن ثورة تصحيح المسار 30 يونيو حققت الاستقرار والازدهار في كل ربوع الوطن.

دوت الخليج

تدشين نصب تذكاري لثورة 30 يوني

وطالب عبد العزيز، في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم، بتدشين نصب تذكاري لثورة 30 يونيو يخلد تضحيات الابطال من رجال القوات المسلحة والشرطه ، الذين استشهدوا علي يد الارهاب الغادر في سيناء وغيرها من محافظات مصر، موضحا بأن الرئيس السيسي استجاب لإرادة الشعب المصري وحمل على عاتقه هذا القرار المصيري لانقاذا البلاد والعباد من الانجراف في مصير الظلام الذي ارادته جماعات الإخوان الإرهابية.

نقطة تحول في تاريخ مصر

ولفت عبد العزيز، بأن ثورة 30 يونيو ستظل نقطة تحول في تاريخ مصر فرقت بين الحق والباطل بين النور والظلام بين الخير والشر وانتصرت ارادة المصريين بفضل ابناء الوطن الشرفاء ، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي وللقوات المسلحة والشرطة الذين أنقذوا مصر من براثن الإرهاب ، ومن محاولة اختطاف البلاد ونشر الفوضى وحملو أرواحهم على أكفهم وقدموها فداء للوطن وحماية مقدراته .

وشدد عبد العزيز، في هذه الذكري العظيمة نجدد العهد خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المصرية ، لاستكمال مابدأته من انجازات ومشروعات، ومساعي القيادة في تحقيق الريادة للدولة المصرية.