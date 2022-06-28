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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707658/قبل-لقاء-اليوم-ماذا-قدم-الزمالك-وسيراميكا-في-الدوري

يستعد فريق الكرة بنادي الزمالك، لمواجهة نادي سيراميكا كليوباترا، في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصر الممتاز، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي.

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ويأمل الفارس الأبيض، في تحصين صدارته للدوري المصري التي يحتلها برصيد 48 نقطة، فيما يطمح فريق سيراميكا لتحقيق نتيجة إيجابية ومفاجئة لنادي الزمالك، خلال لقاء اليوم، وذلك لتحسين مركزه في الدوري، حيث يتواجد الفريق في المرتبة العاشرة في جدول الترتيب.

وقبل لقائهما الذي سيجمع بينهما في الجولة الثالثة والعشرين، نستعرض لكم خلال هذه السطور مشوار نادي الزمالك في الدوري حتى الآن:

_ خاض الزمالك 22 مباراة قبل مواجهة اليوم أمام سيراميكا.

_ حقق الفارس الأبيض الفوز في 15 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر 4 لقاءات.

_ سجل لاعبو الفارس الأبيض 38 هدف، وهو ثاني أقوى خط هجوم خلف النادي الأهلي الذي سجل 42 هدف

_ استقبلت شباك الفريق الأبيض 23 هدف، وهو ثالث أقوى خط دفاع في البطولة خلف كلاً من ( الأهلي، وبيراميدز).

_ الزمالك هو أكثر أندية الدوري تحقيقاً لـ الانتصارات حتى الآن.

_ أحمد سيد زيزو هو هداف الفريق برصيد 11 هدف، بل وهداف الدوري ككل.

مشوار سيراميكا في بطولة الدوري:

أما عن فريق سيراميكا، فإليكم ما قدمه خلال الـ 22 جولة الماضية:

_ لعب فريق سيراميكا 22 مباراة في البطولة حتى الآن.

_ يتواجد الفريق في المركز الـ 11 برصيد 26 نقطة.

_ فاز سيراميكا في 5 مباريات، وتعادل في 11 مواجهة، وخسر 6 لقاءات.

_ سجل الفريق 22 هدف، فيما استقبلت شباكه 24 آخرين.

_ الفريق من بين أضعف خط الهجوم في الدوري حيث سجل22 هدف فقط، فيما يعد الأقل تهديفياً هو فريق مصر المقاصة، الذي سجل فقط 10 أهداف في المسابقة إلى الآن.