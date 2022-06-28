انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد اتهامه لحماقي بسرقة لحن حاجة مستخبية.. يوتيوب يحذف مهرجان بنت الجيران لـ حسن شاكوش حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707657/بعد-اتهامه-لحماقي-بسرقة-لحن-حاجة-مستخبية-يوتيوب-يحذف-مهرجان-بنت-الجيران-لـ-حسن-شاكوش

حُذف منذ قليل مهرجان حسن شاكوش الشهير الذي تعاون به مع مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال تحت عنوان “بنت الجيران” وذلك من الصفحة الرسمية لـ حسن شاكوش على اليوتيوب.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حذف أغنية بنت الجيران من يوتيوب

أتى ذلك بعدما أساء حسن شاكوش لـ المطرب الشهير محمد حماقي خلال حلوله ضيفا على برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر، اذ صرح شاكوش بأنه لم يسرق ألحان “بنت الجيران” من حماقي ولكن حماقي طرح قبله أغنية “حاجة مستخبية” ولم تحقق سوى 16 مليون مشاهدة وأنه سرق لحنها من لحن تركي مضروب.

مؤكدا أن أغنيته بنت الجيران التي طرحها بالتعاون مع عمر كمال حققت على قناته بيوتيوب ما يقرب من 600 مليون مشاهدة، وهو رقم تقترب من تحقيقه معظم أغنياته.

مؤلف حاجة مستخبة يضع حسن شاكوش في مرمى النيران

وشن مؤلف أغنية “حاجة مسخبية”، الشاعر محمد عاطف هجوم حاد على حسن شاكوش بعد هذه التصريحات اذ تقدم بلاغ للرقابة الإدارة بضوروة التحقيق مع نقابة المهن الموسيقية بعدما أعط لـ حسن شاكوش كارنيه النقابة، وأضاف: “ “مش عشان موظف يتجاب له هدية ولا يتعزمله في سهرة يتم إفساد الذوق العام لـ مصر ولشعوبنا العربيه كلها، الموضوع ميخصش الموسيقيين وأسرهم بس، ولحضراتكم جزيل الشكر”.

وسبق وكتب عبر فيسبوك: “حسن شاكوش طلع امبارح مع الأستاذ عمرو اديب بيقول إن حاجه مستخبيه مسروقة من لحن تركي، وده غلط في حق الملحن مدين وفي حق الموزع أحمد إبراهيم، أحب أوضح بس أن الغنوه تم إعادة نشرها بعدها بفترة كبيرة من مطربة تركيه وأنهم في تركيا محترمين استأذنوا الأول، وتم تعويضى شخصيًا كشاعر أدبيًا وماديًا".

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وتابع محمد عاطف في حديثه: عارف يعنى أيه يتكتبلك شكر خاص باسمك في ألبوم باللغه التركية، مش حراميه ولا عندهم قلة ذوق. ونجاح كلماتك وأن غنوتك عدت غنوة حماقى ( اللى فاهم مزيكا كويس أوى) وعملت مليار مشاهده مش عشان أنت اسطورة الجيل، عشان الناس لقت لحن حافظاه وبتحبه عليه كلام ممنوع والممنوع مرغوب (خمور وحشيش)".