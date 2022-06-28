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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707655/الكرملين-الحرب-الروسية-ستنتهي-إذا-أعلنت-كييف-الاستسلام

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، بأن الحرب فى أوكرانيا ستنتهي فى حال إعلان النظام الأوكراني والقوات الأوكرانية استسلامهم.

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الاستسلام مقابل انتهاء الحرب

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنه :" فى إمكان الجانب الأوكراني إنهاء النزاع فى غضون يوم واحد".

وأضاف:"بضرورة إصدار اوامر للوحدات القومية بإلقاء السلاح، ووجوب إصدارأوامر للقوات الأوكرانية بإلقاء أسلحتهم، ويجب تنفيذ كل الشروط التى وضعتها روسيا، حينها سينتهي كل شئ فى غضون يوم واحد".

روسيا تتقدم .. وأوكرانيا تتوعد

ويشار إلى أن الاقتراح الروسي رفضه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كما تعهد باستعادة المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني عبر مقطع فيديو بعد فترة وجيزة من عودته من زيارة الخطوط الجنوبية فى جنوب البلاد قائلا :" لن تسلم الجنوب لأي شخص".

وتواصل العملية العسكرية الروسية فى أوكرانية لعدة اشهر ومنذ الحملة الروسية فى أوكرانيا فرضت القوات الروسية سيطرتها على عدد من المناطق والمدن الأوكرانية مثل مدينة ماريوبول والتي تمثل هدف استراتيجي لروسيا فالأستيلاء عليها يسمح لروسيا ربط بحر آزوف بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها منذ عام 2014، كما انسحبت القوات الأوكرانية من مدينة سيفيرودونيتسك.

وسيطرت القوات الروسية على المدينة محققا بذلك تقدم أخر فى ميدان المعركة، فضلا عن سيطرت القوات الروسية على الموانئ الأوكرانية الذي يمثل مصدر رئيسي لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى دول العالم وهو ما قوبل بمعارضة وتنديد على المستوي الداخلى فى أوكراني واصفا الخطوات الروسية بأنها تهدف إلى تجويع العالم كما تعرضت روسيا لانتقادات شديدة من قبل التكتل الغربي محملين روسيا مسؤولية ارتفاع الأسعار العالمية وهو ما ردت عليه روسيا بأن العقوبات الأوروبية على روسيا سبب رئيسي فى أرتفاع الأسعار.