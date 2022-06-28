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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /707659/عميل-بنك-المصرف-المتحد-يعلق-مقدم-شكوى-من-سنة-ونص

انتقد عميل بنك المصرف المتحد مستوى أداء البنك، خاصة سوء خدمة عملاء بنك المصرف المتحد في التعامل مع العملاء، مشيرًا إلى تقديمه شكوى منذ سنة ونصف لكن بلا جدوى، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن شكوى عميل بنك المصرف المتحد وطرق التواصل معه.

بنك المصرف المتحد قال عميل بنك المصرف المتحد عبر صفحة المصرف الرسمية على موقع "فيسبوك"،: "بنك سيء بقالي سنة ونص مقدم شكوي في معامله بـ ٧ آلاف جنيه مفيش رد لحد الآن". ويعتبر بنك المصرف المتحد تم تأسيسه عام 2006 عن طريق دمج بين 3 بنوك كانت تواجه مخاطر الإفلاس، بسبب تراكم الخسائر والديون المتعثرة وهما بنك النيل والبنك المصرى المتحد والمصرف الاسلامى الدولى للاستثمار والتنمية. رقم خدمة عملاء بنك المصرف المتحد - تليفون رقم 20233326000 - الخط الساخن 19200 - الموقع الرسمي للمصرف المتحد theubeg.com - التواصل على الصفحات الرسمية للمصرف المتحد على الفيس بوك و in ويوتيوب.

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