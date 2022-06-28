تعرف على التشكيل المتوقع للجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة سواريز

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 04:26 مساءً - بات في حكم المؤكد أن يضم الجهاز الفني الجديد للأهلي ، كلاً من ، البرتغالي ريكاردو سواريز مديرًا فنيًا ، وماوريسيو فاس مدرباً مساعداً ، وفاولو لوبو مدرب حراس المرمى وراؤول فاريا محلل أداء وبيدرو جيمارايش مخطط أحمال.

ومن المقرر أن يستمر سامي قمصان ضمن جهاز المدرب الجديد ومعه سيد عبد الحفيظ مديراً للكرة بجانب إستمرار الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد أبوعبلة والجهاز الإداري برئاسة سمير عدلي.

وأنهى النادي الأهلي الأتفاق مع المدرب البرتغالي ريكاردو سوارزي خلال اليومين الماضيين ليتولى تدريب الفريق لمدة موسمين مقبلين خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي فسخ عقده مع الأهلي مؤخراً بالتراضي.

وكشفت صحيفة " abola " البرتغالية أن نادي جيل فنستي أنهى كافة ارتباطاته مع ريكاردو سواريز المدير الفني للفريق بعد أن أنهى الأهلى الاتفاق رسميا مع البرتغالى لمدة عامين، بداية من الموسم الجديد.

استقر مسئولو النادي الأهلي على دفع ما يقرب من 170 ألف يور شهرياً للبرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد للفريق وطاقمه المعاون الذي يضم 4 أفراد مُساعدين له.

ويستعد الأهلي لمباراة سموحة غداً ، الأربعاء، في بطولة الدوري الممتاز بالأسكندرية.