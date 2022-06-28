التحالف الوطنى للعمل الأهلى: الكشف على 2000 مواطن وإجراء 11 عملية قلب مفتوح

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، قيام مؤسسة صناع الخير بتوقيع الكشف على عيون 2000 مواطن من أهالى قرى قرانشو والقرى المحيطة بمركز بسيون بالغربية وقرى أشمنت والقرى المحيطة بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف.





يأتى ذلك فى إطار المرحلة الثانية من مبادرة (وصل الخير 2) والتى تم إطلاقها فى شهر مايو 2022، وتهدف لضمان وصول الدعم لمستحقيه من المواطنين الاكثر احتياجاً والأكثر تضررًا من الوضع الاقتصادى العالمى المتأزم.

وحدد التحالف الوطنى وأعضاءه خطة متكاملة تستهدف دعم مظلة الحماية الاجتماعية، وذلك عن طريق تعظيم الاستفادة من الدعم النقدى الذى قدمته الدولة المصرية للتحالف والذى يقدر بتسع مليارات جنيه إلى جانب ما توفره الجمعيات والمؤسسات الشريكة فى التحالف والتى تقدر جهودها وانشطتها بـ 5.5 مليار جنيه حتى نهاية العام الجارى.

وأوضح التحالف فى بيان له أن خدمات مؤسسة صناع الخير للكشف على أمراض العيون لأهالى قرى الغربية وبنى سويف تنوعت ما بين توقيع الكشف الطبى وتوزيع الأدوية بالمجان تماما وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدا لتسليمها للأهالى قريبا وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون تمهيدا لإجراءها.

وأشار التحالف إلى أن جميع خدمات قافلتى "صناع الخير" بالغربية وبنى سويف تقدم بالمجان تماما، وفى السياق ذاته أجرت جمعية الأورمان عمليات قلب مفتوح (تغير صمام ميترالى / زرع شرايين تاجيه بالقلب) بمحافظه الفيوم للمواطنين من الوجه القبلى والصعيد، وذلك بواقع 11 حالة بالمجان بنسبة 100٪.

يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى كان قد انطلق فى 13 مارس 2022 وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، حيث يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعى و27 اتحاد إقليمى، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

حيث يضم التحالف الوطنى كل من (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى و مؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعى مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين).