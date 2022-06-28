وزير التموين: 30 يونيو ثورة عظيمة أعادت لمصر ‏مكانتها  

جدة - نرمين السيد - بعث الدكتور على ‏المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح ‏السيسى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى ‏مدبولى بمناسبة احتفالات مصر بثورة 30 يونيو.





وأكد الدكتور على ‏المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى برقية التهنئة أنه ماض فى ‏تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الطموحة للرئيس لبناء الجمهورية ‏الجديدة التى تخدم فى النهاية الدولة المصرية الحديثة وتلبى كل احتياجات ‏المواطن. وأشار وزير التموين ‏والتجارة الداخلية فى البرقية أن ثورة الـ30 من يونيو أعادت لمصر مكانتها ‏عالمياً وعربياً وكانت الملهمة للبناء والتعمير فى ظل قيادة الرئيس عبد ‏الفتاح السيسى. وأضاف أن الثورة كانت مثالاً جيدًا لتجمع كل أطياف الشعب ‏للحفاظ على مصر حول قيادتها الحكيمة للخروج من عنق الزجاجة ودحض مخططات أهل الشر. واختتم وزير التموين والتجارة الداخلية برقيته ‏بالدعاء لمصر بالنمو والاستقرار فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد ‏الفتاح السيسى، حفظ الله مصر قيادة وشعباً.‏

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