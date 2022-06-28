مدبولى يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصدير بعد إعادة تشكيله

جدة - نرمين السيد - وأوضح رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بوضع استراتيجية شاملة لزيادة الصادرات، من أجل تحقيق 100 مليار دولار صادرات فى العام، خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف أن أحد مهام المجلس الأعلى للتصدير سوف تكون وضع هذه الاستراتيجية، على أن تتضمن مستهدفات واضحة قطاعياً وجغرافياً، لتعظيم الصادرات المصرية وزيادة عدد الأسواق الخارجية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه حريص على التواصل المستمر مع المجالس التصديرية، وقد تم صياغة الاستراتيجية الحالية لرد الأعباء من خلال حوار مكثف معهم، وتم حتى الآن رد حوالى 35 مليار جنيه للمصدرين.

وأكد مدبولى على ما تم التطرق إليه أمس خلال اجتماع المجلس الأعلى للموانئ، من ضرورة زيادة أسطول النقل البحرى، من أجل تسهيل النقل والشحن وتقليل نفقاتهما، ومن ثم زيادة حجم الصادرات.

كما أكد رئيس الوزراء على أنه فى ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التى يمر بها العالم، فإن تقليل الفجوة فى الميزان التجارى، وزيادة قيمة الصادرات المصرية أصبحا أولوية قصوى للدولة المصرية فى هذه المرحلة.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التجارة والصناعة الأداء العام للصادرات المصرية غير البترولية، مشيرة إلى أن إجمالى الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022 شهدت زيادة بنحو 22%، مقارنة بذات الفترة من العام السابق، بالرغم من الظروف الصعبة التى يمر بها العالم، وهو ما يمثل نجاحاً للسياسة التصديرية للحكومة.

كما عرضت الوزيرة خطة العمل الخاصة بزيادة الصادرات المصرية والتوسع فى الوصول إلى الأسواق الدولية، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف تعزيز قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق المستهدفة، عبر بناء قاعدة بيانات عن أهم القطاعات التصديرية والسلع الأهم لكل سوق بالتعاون مع المجالس التصديرية، بما فى ذلك متطلبات الجودة، لافتة إلى الدور الحيوى للمكاتب التجارية فى الترويج وإيجاد فرص حقيقية للصادرات المصرية.

فى ذات السياق، استعرض رئيس جهاز التمثيل التجارى أبرز الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى بحث التوسع فى إقامة الأسابيع التجارية أو المعارض فى العديد من البلدان لاسيما الأفريقية، إلى جانب تعزيز الإستفادة من تنظيم مصر لمعرض دول الكوميسا الذى يقام خلال شهر أكتوبر 2022 بمناسبة رئاسة مصر لتجمع الكوميسا خلال الفترة الحالية، من خلال التواصل مع الجهات المعنية بتمويل وتنمية التجارة الأفريقية البينية وعلى رأسها Afreximbank والكوميسا وبنك تنمية الصادرات بفروعها المتواجدة فى افريقيا، من أجل تمويل الفعاليات الترويجية المختلفة.

كما تم استعراض أبرز مقترحات المجالس التصديرية، التى تضمنت إطلاق مشروع قومى للترويج للمنتجات المصرية، نظراً لأهميته القصوى فى دعم عمليات التصدير، مع أهمية دعم جهود مكاتب التمثيل التجارى المصرى الموجودة حالياً، خاصة فى الأسواق التى تستهدفها الصادرات الوطنية، وتقديم التيسيرات المناسبة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى هذا القطاع.

إلى جانب ذلك، تم التطرق إلى المقترحات المتخصصة الأخرى الخاصة بالمجالس التصديرية المختلفة، فى قطاعات: الحاصلات الزراعية، والأثاث، والصناعات الطبية، والتصديرى للجلود، والصناعات الغذائية، والطباعة والتغليف والورق، وكذا مقترحات باقى الجهات المعنية.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الوزارات والجهات ذات الصلة، لصياغة خطة عمل عاجلة لتعزيز الصادرات المصرية إلى إفريقيا، بحيث تتضمن منح مميزات إضافية للمصدرين المصريين إلى إفريقيا.