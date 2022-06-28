جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، غدا الأربعاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كل الانحاء مع ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات.





وتنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا. والظواهر الجوية تتمثل فى نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر. العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

الإسكندرية 30 23

وادى النطرون 34 23

طنطا 34 23

شبين الكوم 34 23

دمنهور 32 22

بلطيم 30 22

مطروح 29 22

السلوم 31 23

سيوة 39 21

بورسعيد 32 24

دمياط 29 23

الزقازيق 34 24

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 35 23

السويس 34 23

العريش 31 22

رفح 30 21

رأس سدر 35 24

نخل 34 17

نويبع 35 24

طابا 32 21

كاترين 31 16

الطور 34 24

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 28

الفيوم 35 25

بنى سويف 35 24

المنيا 36 24

أسيوط 37 25

سوهاج 37 25

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 40 28

إدفو 40 27

أبوسمبل 41 27

الوادى الجديد 39 25

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 25

حلايب 33 28

رأس حدربة 32 27

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الظواهر الجوية ودرجات الحرارة.. بيان مهم للأرصاد عن طقس الغد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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