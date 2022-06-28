جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه تم خلال الزيارة بحث عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك لخدمة مصالح البلدين الشقيقين بما يحقق تطلعات وآمال شعبيهما، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات التى تهم الجانبين فى ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، كما تم خلالها توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيتين و3 برامج تنفيذية ورسائل تعاون فى عدد من المجالات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الرئيس السيسى يغادر سلطنة عمان عقب زيارة رسمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.