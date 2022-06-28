جدة - نرمين السيد - أرسلت وزارة الداخلية، مأمورية خاصة من قطاع الأحوال المدنية بالوزارة، إلى إحدى دور "رعاية المسنين" فى منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، لتجديد بطاقة الرقم القومى لأحد نزلاء الدار.





تحرك الوزارة جاء تلبية للطلب الذى قدمه من النائب عمرو يونس، أمين سر التكتل البرلمانى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسى النواب والشيوخ، بضرورة مراعاة ظروف النزيل الصحية والتى تمنعه من الحركة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مأمورية خاصة لتجديد بطاقة نزيل بدار مسنين استجابة لنائب «التنسيقية» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.