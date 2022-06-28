«حياة كريمة».. حلم كل مصرى فى الجمهورية الجديدة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونشرت الصفحة الرسمية مبادرة حياة كريمة فيديو يرصد بداية رحلة المبادرة منذ إطلاقها على يد الرئيس عبد الفتاح السيسى مرورا بالإنجازات التى تحققت خلال السنوات الماضية. كما رصد الفيديو إشادات الأهالى فى مختلف المحافظات بالنجاح الكبير الذى حققته المبادرة التى غيرت حياتهم إلى الأفضل.

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