وزير الرياضة يدعو الشباب للمشاركة فى مواجهة التحديات 

جدة - نرمين السيد - وقال: "إن 65%؜ من الفئة العمرية لشعب مصر من الشباب، والذى لديه واجب وهو مواجهة التحديات التى تتعرض الدولة المصرية لها، ومنها أزمة وباء كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية بعد العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، والتى لها تداعيات على مصر".

وأكد صبحى فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الشباب بين تنمية الوعى ومواجهة الشائعات"، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية مجلس الوزراء وبالتعاون مع المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية - ضرورة زرع الولاء والانتماء لدى الشباب المصرى، وهذا هو دور الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، لما لهما من تأثير كبير وانتشار واسع لدى الشباب.

وأضاف أن الرياضة جزء كبير من مصادر الدخل فى الموازنة العامة الدولة، بعد أن أصبحت استثمارا واقتصادا ضخما، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة عليها دور كبير فى مواجهة الشائعات، ولذلك تنظم العديد من الندوات والأنشطة للتحدث مع الشباب وتنويرهم وخلق حالة من الوعى لمواجهة التحديات.

كما قامت بدعم العديد من الكيانات الشبابية، وأصبحت تعمل تحت مظلة الوزارة؛ لمواجهة التحديات المستقبلية التى تواجه مصر.

وأشار الدكتور أشرف صبحى، إلى أن الوزارة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية؛ للمساعدة فى التصدى للشائعات.

وتابع أن تطور الاتصالات وسرعة انتشار المعلومات فى العصر الحديث تؤثر بشكل كبير على توجيه الفكر والطاقات، وهذا هو دور الشباب المصرى فى التصدى إلى الشائعات.

وأردف: "يجب أن يكون هناك توعية للشباب، وهذا هو دورنا لخلق حالة من الوعى، وقمنا بذلك عن طريق مراكز الشباب والأندية الرياضية، وهناك تنسيق كبير مع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء لمواجهة الشائعات".

كما أكد أن مبادرة "تصدوا معنا" أصبحت كيانًا كبيرًا ومشروعًا أساسيًا من مشروعات الوزارة طبقا لنداء الرئيس عبد الفتاح السيسى، لشباب مصر "يا شباب مصر تصدوا معنا".