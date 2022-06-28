انت الان تتابع خبر عاجل.. بشرة خير لموظفي الحكومة في المؤسسات.. إجازات بأجر كامل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينقب العديد من الموظفين في الجهاز الإداري بالدولة حول الإجازات المستحقة لهم بأجر كامل، وهذه الإجازلت التي جاءت من ضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وهو الخاص بالعاملين المخاطبين بالخدمة المدنية.

إجازات مستحقة للموظف بأجر كامل

وتوجد 5 انواع من الإجازات بجانب الإجازة الإعتيادية ولا يتم خصمها من الراتب، وهي التي نصت عليها المادة رقم 52 من قانون الخدمة المدنية، ويستحق الموظف فيها أن يحصل على إجازات بأجر كامل.

بشرة خير لموظفي الحكومة في المؤسسات بالإجازات

ويستحق الموظف إجازة لمدة 30 يومياً ولمرو واحدة طوال مدة العمل بالخدمة المدنية لأداء الحج، وتستحق أيضاً الموظفة على إجازة وضع لمدة أربع أشهر، ويكون طوال فترة عملها بالخدمة المدنية، وذلك على أن تبدأ هذه الإجازة إلى اليوم التالي للوضع، وتبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع، وهذا يكون بناءاً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الأعلى الطبي المختص.