انت الان تتابع خبر عاجل – إحالة أوراق المتهم في قضية طالبة جامعة المنصورة لمفتي الجمهورية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية المستشارين سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق، أوارق حكمها في القضية رقم 11409 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمعروفة إعلامية قضية طالبة جامعة المنصورة.

وقررت المحكمة إحالة أوراق المتهم محمد عادل محمد إسماعيل بقتل الطالبة نيرة أشرف، زميلته في جامعة المنصورة يوم الأثنين الماضي إلي فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، علي أن يتم النطق في الحكم يوم 6 يوليو القادم.

أثار فيديو مقتل طالبة جامعة المنصورة جموع غضب الشعب المصري بأكمله، وذلك بعدما تدولته الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا.

وتضمن الفيديو أحد الطلاب بجامعة المنصورة صباح اليوم الاثنين، طعن زميلته بالسكين عدة طعنات أمام بوابة توشكى بالمنصورة، خارج أسوار الجامعة.

وأوضح شهود العيان عن هذه الواقعة أن الطالب قام بضرب الفتاة علي جسدها في بداية الأمر حتى سقطت أرضا ثم سحب السكين وذبحها أمام الجميع حتى جاء فرد الأمن وأمسك بالمتهم، ثم حاول تشويه وجهه بعد قتل الفتاة

وأكد شهود العيان أن الضحية رفضت الزواج من المتهم، الأمر الذي دفعه إلي مطاردته للفتاة كثيرا قبل ذلك.

أوضحت الجامعة أن هذا الحادث تم خارج أسوار الجامعة بالقرب من أحد البوابات، وتم القبض فورا على المعتدى من قبل قوات الشرطة الموجودة أمام بوابة الجامعة