انت الان تتابع خبر عاجل – الأرصاد عن طقس غداً الخميس : ارتفاع في درجات الحرارة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء الموافق 19 يونيو 2022، حيث أوضحت أنه سوف يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة علي كثير من مناطق جمهورية مصر العربية.

وأشارت هيئة الأرصاد، أنه سوف يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد وذلك خلال ساعات النهار، أما في الليل فيسود طقس معتدل علي كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة سوف يكون هناك نشاط رياح أحيانا مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة التي بها زيادة بنسبه 3%.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022:

1- القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة

3- مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة.

4- سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجات.

6- أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.