انت الان تتابع خبر تحذير من طقس اليوم وغداً.. الرطوبة 80% والحرارة تخطت 40 درجة بالمحافظات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء 29 يونيو 2022، وتم التحذير من طقس اليوم وغداً والحرارة والرطوبة الشديدة، وتعد من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها جميع المواطنين بشكل مستمر ويومي.

الأرصاد ترسل تحذير من طقس اليوم وغداً

وارجح جميع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن ينتشر طقس حار في النهار على القاهرة والوجه البحري إلى شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، ورصدت جميع الأقمار الصناعية النشاط الخاص بالرياح أثناء ساعات الليل على جميع السواحل الشمالية وجنوب سيناء والبلاد، وتصل الرطوبة لـ 80% أثناء ساعات الليل وتسجل في النهار 30%.

منخفض الهند الموسمي بكل المحافظات

وارسلت الأرصاد تحذير عن حالة الطقس، وبشكل خاص مع تقدم امتداد منخفض الهند الموسمي، وهذا ما يؤدي إلى زيادة نسبة الرطوبة، وهذا ما يؤدي إلى زيادة الشعور بحرارة الطقس بقيم تصل لـ 3 درجات مئوية، وتظل جميع الأجواء جافة وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

نصائح الأرصاد الجوية لجميع المواطنين

ووجه خبراء الأرصاد الجوية نصائح إلى المواطنين بعدم التعرض المباشر إلى أشعة الشمس المباشرة، وذلك لأنها تؤدي لزيادة الإحساس بالحرارة الشديدة، وتوقع جميع خبراء الأرصاد نشاط الرياح على العديد من المناطق في القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وهذا ما يؤدي إلى الإحساس بارتفاع الحرارة الشديدة ونسبة الرطوبة مرتفعة.