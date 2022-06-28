تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 – محافظ الفيوم يحدد درجة الحد الأدنى للثانوى العام

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رياض - احمد صلاح - تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 .. أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن قرار قبل قليل بشان تنسيق الشهادة الاعدادية، حيث أنه قام بتحديد الحد الأدني للانتقال إلي المرحلة الثانوية العام بداية من العام الدارسي المقبل.

تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 .. وأكد الأنصاري ، أن الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوى العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالعام الدراسى 2021/2022، هو 225 درجة، والمدارس الفنية الفندقية بمجموع 195 درجة، ومدارس التعليم والتدريب المزدوج بمجمع 205 درجة وفصول الخدمات المسائية تقبل الحاصلين علي الشهاده الإعداديه لهذا العام، بما لا يتجاوز النسبة المقرره 25٪ من إجمالي المقبولين في الثانوي العام.

وأضاف محافظ الفيوم، أن جيمع مدارس الثانوية العامة داخل المحافظة بدأت في قبول طلبات الاتحاق بالمرحلة الثانوية، وسوف تستمر لمدة ثلاثون يوماً.