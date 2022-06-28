انت الان تتابع خبر عاجل – مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث مروع بـ”الوادي الجديد” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقي شخصين مصرعهما وأصيب 6 آخرين بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث تصادم بين أتوبيس مع سيارة ربع نقل بعد كمين الفرافرة بحوالي 10 كيلو متر على طريق الفرافره- الوحات البحرية داخل نطاق محافظة الوادي الجديد بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة الوادي الجديد بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى وجثث المتوفين إلى مشرحة المستشفى والدفع بسيارات مطافي لأخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة ، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.