انت الان تتابع خبر عاجل – الاسكان تحسم حقيقة طرح شقق للمطلقات والأرامل بدون أي مقدم قريباً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة المهندس عاصم الجزار، حقيقة ما يتم تدوله في الآونة الأخيرة على صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن طرح وحدات سكنية للأرامل والمطلقات بدون مقدم حجز وأن الأقساط سوف تكون رمزية، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت وزارة الاسكان، أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن، على الرغم من أن هناك تكليفات بدراسة آلية طرح محور سكني لمعدومي الدخل، وذلك بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير سكن لكل مواطن مصري.

وأشارت الوزارة، أن هذا المحور سوف يكلف الدولة الكثير من الأموال الضخمة والتي لا ينتظر أن تعود مرة أخري، حيث أنه مهما كانت قيمة إيجار هذه الوحدات السكنية فسوف تكون ضئيلة وفقا لمستوى الشريحة.