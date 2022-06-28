انت الان تتابع خبر ضبط الطالب المتسبب في تسريب امتحان اللغة الفرنسية اليوم.. الباركود السر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام مصدر مسؤول في الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالكشف عن ضبط الطالب المسؤول عن تصوير وتسريب امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2022، ونشره على جميع صفحات الغش من خلال موقع التواصل الاجتماعي تيليجرام.

ضبط الطالب المتسبب في تسريب امتحان اللغة الفرنسية اليوم

واعلن المصدر أنه تم تحديد هوية الطالب عن طريق الباركود السري الذي يوجد على ورق الأسئلة، وتعد من ابرز الأشياء التي ساعدت على ضبطه سريعاً، وتم فتح تحقيق عاجل وسريع له.

تطبيق عقوبات صارمة على الغشاشين ومسربين الامتحانات

وأضافت الغرفة المركزية في وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم تطبيق عقوبات صارمة على الغشاشين، وطبقاً إلى قانون مكافحة أعمال الإخلال في الامتحانات، وهو الذي ينص على ضرورة معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة، وأسئلة الامتحانات وجميع إجاباتها بغرض الغش أو الإخلال بالنظام العام للإمتحانات والتي تصل للحبس والغرامة وفي بعض الأحيان الحرمان من الامتحان.