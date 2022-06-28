انت الان تتابع خبر انتشار أسئلة امتحان الفرنساوي للثانوية العامة 2022 على تيليجرام.. بعد نصف ساعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت على صفحات الغش الاجتماعي على موقع التيليجرام صور من امتحان مادة اللغة الاجنبية الثانية “الفرنسية”، وذلك بعد مرور نصف ساعة فقط من بدء الأمتحان، ويؤكد الكثيرين أنها أسئلة امتحان اللغة الثانية الذي يمتحن فيها الطلاب حالياً داخل اللجان الامتحانية.

انتشار أسئلة امتحان الفرنساوي للثانوية العامة 2022 على تيليجرام

وانتشرت الأسئلة الخاصة بامتحان الفرنساوي لكل طلاب الثانوية العامة وهم يقومون بتأديته اليويم في اللجان المؤمنة جيداً على تيليجرام، وتعتبر من ابرز الاشياء التي جعلت وزارة التربية والتعليم تبحث وراء هذا الأمر.

الطلاب يؤدون امتحان اللغة الفرنسية اليوم

ويؤدي جميع طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية الأدبية امتحان اللغة الفرنسية، وهو ثاني أيام امتحانات المواد الأساسية، وأيضاً امتحان اللغة الأجنبية الثانية “الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية” اليوم الثلاثاء، وذلك في 2089 لجنة سير في كل قطاع بجميع المحافظات، ووجه العديد من النصائح الخاصة بطلاب الثانوية العامة لطريقة التعامل مع البابل شيت في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.