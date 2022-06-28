انت الان تتابع خبر عاجل – التضامن تعلن عن زيادة المعاشات لأكثر من 200 مليار جنيه وتوقيت صرف الفلوس – اطمن على حسابك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية، عن زيادة الأموال التي جري وضعها للتأمينات الاجتماعية والمعاشات خلال الفترة من عام 2014 حتي الآن.

وأوضحت صابرين، خلال تصريحات لها خلال الساعات الماضية، أنه في عام 2014 كانت تكلفة المعاشات في مصر تقدر بحوالي 84 مليار جنيه فقط ولكن الآن بات تكلفتها تقدر بـ320 مليار جنيه مما يعني زيادة 236 مليار جنيه خلال 6 سنوات فقط.

وأشارت مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية أن الحد الأدني للمعاشات في عام 2016 كان500 جنيها فقط، ثم جري بعد ذلك عملية إصلاح كاملة للمنطومة عبر قانون المعاشات والتأمنيات الجديد الذي يحمل رقم 148 لعام 2019.

معاشات يوليو 2022 والزيادة الجديدة:

أيام قليلة تفصل أصحاب المعاشات في شتي محافظات جمهورية مصر العربية عن موعد صرف معاشات يوليو 2022، التي من المتوقع أن يتم البدء في صرفها يوم الجمعة القادم الموافق 1 في الشهر الجديد.

وسوف يتم الصرف عن طريق منافذ الصراف الآلي التابعة لهيئة البريد القومي وبنك ناصر الاجتماعي وباقي البنوك، علي أن تفتح المنافذ وفروع البنوك يوم الأحد الموافق 3 يوليو أبوابها أمام أصحاب المعاشات للحصول علي مستحقاتهم الشهرية قبل إجازة عيد الأضحي المبارك.

ومن الؤكد أنه سوف يتم تقسيم أصحاب المعاشات إلي 3ثلاثة شرائح، حيث سوف يتم البدء في الصرف بالشريحة الأولي التي تقدر قواهم 2.4 قائم بالصرف ومستفيد ويحصلون على أقل من 1000 جينه شهرياً، وسوف يتم اتباع كافة الاجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الضامن الاجتماعي أن سوف يتم صرف الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات والتي جري الاعلان عنها في شهر أبريل الماضي والتي تقدر بـ13% لجميع أصحاب المعاشات دون استثناء.