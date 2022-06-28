انت الان تتابع خبر عاجل – قطع مياة الشرب لمدة 5 ساعات عن هذا المركز بـ”القليوبية” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياة والصرف الصحي بمحافظة القليوبية أنه سوف يتم قطع مياة الشرب اليوم الثلاثاء عن مركز ومدينة كفر شكر بالكامل.

وأوضحت مياة شرب القليوبية أنه سوف قطع المياة لفترة 5 ساعات متواصلة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية ظهرا من نفس اليوم، مشيرة أن قطع مياة الشرب بسبب ربط خط طرد بولي إيثيلين قطر 560 مم لمحطة رفع صرف صحي تصفا الرئيسية لأعمال محور شرق الرياح التوفيقى بكفر شكر.

وطالبت شركة المياة جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتيجاتهم من مياة الشرب خلال الفترة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياة والتي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.