انت الان تتابع تفاصيل خبر احتفالا بـ 30 يونيو.. عرض الفيلم الوثائقي "القرار" على واتش ات حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707646/احتفالا-بـ-30-يونيو-عرض-الفيلم-الوثائقي-القرار-على-واتش-ات

تستعد منصة واتش ات الرقمية لعرض الفيلم الوثائقي “القرار” الذي يشارك به الفنان أسر ياسين، على منصتها وذلك في يوم 30 يونيو تزامنا مع ذكرى ثورة الشعب على جماعة الإخوان الإرهابية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل عرض فيلم القرار عبر منصة واتش ات

ويدور الفيلم حول اسر ياسين الذي يظهر كمحاور لعدد من الشخصيات الهامة في مصر منهم الإعلامي ابراهيم عيسى والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الذي يتحدثون عن فترة حكم الإخوان ومشاهد عاصروها في عهدهم كانت مسيئة.

ويحتوي الفيلم أيضا على بعض المشاهد الحقيقة التي تبرز فساد وعنف الإخوان في مصر.

أسر ياسين في مسلسل الثمانية

جدير بالذكر أنه عرض للفنان أسر ياسين مسلسل “الثمانية” أولى أعمال تركي ال الشيخ في مجال التأليف، اذ دار أحداث الملسلسل في ثماني حلقات، ويضم المسلسل في بطولته كوكبة من النجوم بجانبه مثل خالد الصاوي، ولارا إسكندر، ومحمد علاء جاميكا، ومنذر رياحنة، محمود البزاوي وآخرين بجانب ظهور خاص للفنانة غادة عادل، والمسلسل من إخراج أحمد مدحت.

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أسر ياسين في رمضان 2022

وشارك أسر ياسين في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل “سوتس” بجانب كلا من الفنان أحمد داود والفنانة صبا مبارك، ريم مصطفى، ومحمد شاهين، وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبدالحميد، وهو مأخوذ عن عمل درامي أمريكي بنفس الاسم، وتدور قصته في عالم المحاماة والقضايا، حول شاب ذكي وطموح يدعى مايك روس، الذي يتمتع بذاكرة تصويرية قوية، إلا أنه فشل في أن يستكمل دراسته الجامعية، لكن شاءت المصادفة أن ينجح ذلك الشاب، في كسب ثقة المحامي الشهير هارفي سبيكتر، الذي عينه مساعدًا له في شركة الكبيرة، التي يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك، واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.