انت الان تتابع تفاصيل خبر بـ 12 مليون جنيه.. الداخلية تداهم مصنع لانتاج العقاقير المخدرة بالتجمع| صور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707645/بـ-12-مليون-جنيه-الداخلية-تداهم-مصنع-لانتاج-العقاقير-المخدرة-بالتجمع-صور

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة فى ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بنطاق محافظة القاهرة تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة والأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وإعادة تدويرها وتصنيعها وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر ، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة تقدر بأكثر من 1,5 مليون جنيه.

مناقشة المتهمين

بتطوير مناقشة المتهمين إعترف أحدهما بإمتلاكه مخزن للمواد الكيميائية ومصنع لتصنيع العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

استهداف العقار

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار وضبط الحارس.. وبالتفتيش عُثر بداخله على (115 كيلو جرام لمواد وعقاقير مؤثرة ومخدرة - 15 ألف قرص مخدر- كمية كبيرة من المواد الكيميائية التى تستخدم فى التصنيع غير المشروع للعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ولإعادة تدوير المواد المخدرة - أدوات التصنيع).

قيمة المضبوطات

وبمواجهة حارس العقار أقر بأن المخزن مملوك لأحد المتهمَين وقيامه بحراسته نظير مقابل مادى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 12مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط طرفى مشاجرة فضحهم الفيس بوك بأوسيم

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف حقيقة تداول خبر مدعوم بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (خناقة شوارع بأسلحة حادة وكلاب شرسة بين مواطنين أعلى دائرى أوسيم).

فحص الفيديو

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (4 أشخاص – "لهم معلومات جنائية"- مقيمون بالجيزة)، طرف ثان (شخصين – "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بقنا) إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة قاما بالتعدى على بعضهم البعض بالضرب.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القبض علي شخص بالقاهرة لإتجار بالنقد الأجنبى

نجح رجال الشرطة بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى، خارج السوق المصرفي، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

بداية الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ، وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"

اعتراف المتهمين

وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.