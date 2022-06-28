 بنك سايب saib يوفر شهادة لمدة 5 سنوات بعائد مضمون.."حوش فلوسك"

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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707643/بنك-سايب-saib-يوفر-شهادة-لمدة-5-سنوات-بعائد-مضمونحوش-فلوسك

أعلن بنك سايب saib عن توفير شهادة لمدة 5 سنوات بعائد مضمون، وبالتالى تكون فرصة لمين يرغب ادخار أموالهم، خاصة أن فوائد شهادات بنك سايب كبير ويمكن صرفها من ماكينات الصرف الآلى، ويقدم دوت الخليج تفاصيل شهادة SAIB CRYSTAL بالجنيه المصري نظرًا لارتفاعها.

شهادة SAIB CRYSTAL من بنك سايب نرصد تفاصيل شهادة بنك سايب باسم SAIB CRYSTAL تشمل الآتي: - تبلغ مدة شهادة 5 سنوات - تصدر الشهادة بحد ادنى 5000 جنيه مصري ومضاعفاتها بدون حد اقصى للعملاء الأفراد فقط - يتم حساب العائد على اساس سنوي ثابت ويتم صرف العائد شهرياً. - تتيح الشهادة إمكانية الحصول على تسهيل/قرض/بطاقة إئتمانية بضمان قيمة الشهادة وفقاً لسياسة البنك للإقراض. - سعر الفائدة 11%‎ سنويًا، وتكون دورية الصرف شهريًا. التقديم على شهادات بنك سايب SAIB - يمكن التقديم من مختلف فروع بنك سايب المتاحة في جميع المحافظات. - لو كنت عميل بنك سايب فعليك التقديم من خدمة الانترنت البنكية بسهولة.

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