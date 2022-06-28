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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707637/سيدة-تشعل-النيران-في-نفسها-بالعياط-بعد-طلاقها-من-زوجها

أقدمت سيدة على التخلص من حياتها حزنا على انفصالها عن زوجها وتطليقه لها فأشعلت النيران في جسدها بمنطقة العياط إلا أن أسرتها نجحت في إنقاذها وتم نقلها إلى المستشفى في حالة سيئة.

بداية الواقعة

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من نقطة شرطة ملحقة بأحد المستشفيات باستقبال سيدة مصابة بحروق متفرقة بالجسم وحالتها العامة حرجة.

انتقلت قوة أمنية من مباحث العياط لفحص البلاغ وكشفت التحريات بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث أن خلافات زوجية نشبت بين المصابة وزوجها انتهت بالطلاق لتدخل في حالة نفسية سيئة وقررت إنهاء حياتها.

محضر رسمي

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب إلى النيابة العامة التي استعلمت عن حالة المصابة تمهيدا لسماع أقوالها.

تفاصيل مناظرة النيابة لجثة المذيعة شيماء جمال

أجرت النيابة المختصة مناظرة لجثة المذيعة شيماء جمال ضحية زوجها المستشار بمجلس الدولة بعد استخراجها من مكان دفنها بمزرعة في البدرشين، والتي قتلها بسبب تهديدها له بإفشاء سر زواجهما لزوجته الأولى.

مناظرة النيابة

وكشفت مناظرة النيابة عن بداية انتشار حالة تعفن في الجثة إضافة إلى تشوه بوجهها والجزء العلوي من الجسد "الصدر" نتيجة مادة كاوية محت جزء كبير من ملامحها بينما لم تتحلل الجثة بالكامل ورجح الطبيب الشرعي أن يكون تم دفنها في فترة ما بين أسبوع إلى 10 أيام.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة ببلاغ تقدم به المستشار «أ. ح» إلى قسم شرطة الشيخ زايد باختفاء زوجته المذيعة شيماء جمال، حيث كان برفقتها لشراء بعض احتياجاتهما وطلبت منه الانتظار لتذهب إلى الكوافير لتصفيف شعرها والعودة له؛ إلا أنه مر وقت طويل دون عودتها وإغلاق هاتفها المحمول أثار قلقه ما دفعه لتقديم بلاغ بتغيبها واختفائها.

التحريات

التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فحصت خط سير المذيعة وعلاقتها بزوجها لتكشف التحريات عدم صدق رواية الزوج ومع استمرار عملية البحث حضر أحد الأشخاص إلى قسم الشرطة ليبلغ عن علمه تفاصيل حول واقعة اختفاء المذيعة ويفجر مفاجأة أمام جهات التحقيق أن زوجها قتلها وأنه يعلم المكان حيث إنه كان شريكا في الجريمة.

شريك المتهم

وانتقلت قوة أمنية رفقة شريك الزوج المتهم إلى مزرعة بمدينة البدرشين وأرشد عن مكان دفنه للجثة في حديقة المزرعة وتم استخراجها بحضور الطبيب الشرعي ليتبين تشوه بملامحها وتهشم بعظام الجمجمة.

وأشارت التحريات إلى أن المجني عليها زوجة ثانية للمتهم وأنها ترغب في إعلان زواجهما العرفي؛ إلا أنه كان يرفض فهددته بإخبار زوجته الأولى واسرته ما أثار غضبه ونشبت بينهما مشادة كلامية.

التخلص منها بعد التهديدات

وفكر المستشار المتهم في وسيلة للتخلص من تهديدات زوجته فاستأجر مزرعة بمنطقة البدرشين وأوهمها أنه اشتراها لها لإرضائها بعد المشاجرة الأخيرة بينهما وأثناء تواجدهما بداخلها تجددت خلافاتهما مرة أخرى فأخرج سلاحه "طبنجة" وسدد لها ضربة على الرأس بمقبض السلاح ثم سكب على وجهها بماء نار واستعان بآخر لدفنها في حديقة المزرعة ولجأ لحيلة البلاغ باختفائها لإبعاد الشبهة عنه.

كاميرات المراقبة

كاميرات المراقبة رصدت دخول المجني عليها برفقة زوجها للمزرعة وخروجه بمفرده ما أثبت ارتكابه الجريمة، وعقب استخراج الجثة من المزرعة نقلتها سيارة الإسعاف إلى مشرحة زينهم؛ تنفيذا لقرار النيابة العامة بتشريحها لتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها،وأشارت مصادر قضائية رفيعة المستوى إلى أن المتهم عقب تنفيذ جريمته فر هاربا لإحدى الدول العربية.