انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس مشروعات النواب: نعمل على إعداد رؤية ودراسات جدوى لتصنيع 15 صنف يتم استيرادها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707636/رئيس-مشروعات-النواب-نعمل-على-إعداد-رؤية-ودراسات-جدوى-لتصنيع-15-صنف-يتم-استيرادها-بالتعاون-مع-وزارة-التجارة-والصناعة

أكد النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن البرلمان والحكومة يعملان فى اتجاه واحد لخلق رؤية مشتركة من أجل تجاوز كافة التحديات التى تواجه الدولة المصرية واقتصادها، مشيرا إلى أنه فى السابق لم يكن هناك توجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكان هناك أكثر من تعريف لتلك المشروعات، وتم توحيد التعريف بقانون تنمية المشروعات الصغيرة، إلى جانب النص على إعفاءات ضريبية.

دوت الخليج

قانون تنمية المشروعات

وأشار مرعى، إلى أن نسبة البطالة بمحافظة دمياط بلغت نحو 21%، فى محافظة يبلغ تعدادها السكانى حوالى 1.6 مليون نسمة، قائلا: "وهنا نجد أن الحل فى إحلال الواردات، ونعمل الآن على إعداد رؤية ودراسات جدوى لتصنيع 15 صنف يتم استيرادها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة"، مشددا على ضرورة إيجاد آلية لتوفيق أوضاع المشروعات عبر رفع الوعى لدى المواطنين بالإعفاءات الضريبية والحوافز المنصوص عليها بقانون تنمية المشروعات من أجل توفيق الأوضاع والدمج بالمنظومة الرسمية.

جاء ذلك ذلك على هامش الزيارة الميدانية التى يجريها وفد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمحافظات بورسعيد ودمياط والإسماعيلية، لتفقد المجمعات الصناعية ومتابعة تنفيذ قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مدخلات صناعة الأثاث

وبدوره قال النائب ضياء الدين داود، إنه هناك دائما تطلعات لتحقيق التنمية الحقيقية التى تحتاج إلى رؤية واضحة بشأن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحا أن دمياط محافظة استثنائية وتعانى من الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية، مشيرا إلى أنه خلال 10 سنوات كان هناك تطورات كبيرة فى الأسواق الناشئة، فضلا ارتفاع أسعار الأخشاب عالميا التى خلقت أزمة فى مدخلات صناعة الأثاث التى تستورد 90% من خاماتها الأساسية من الخارج، مطالبا بتدبير العملة الأجنبية لتلبية احتياجات المصانع من المواد الخام المستوردة، وذلك بعد أن انخفضت صادرات محافظة دمياط من 2.3 مليار جنيه إلى 200 مليون جنيه فقط.

فيما أشار المهندس محمد الحصى، عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، إلى أن دمياط تعانى من مشكلة أساسية تعيق توفيق الأوضاع وهى مشكلة الأوقاف التى تسببت فى إحباط كثير من المواطنين، موضحا أن هذا الأمر يحتاج إلى تدخل سيادة وتوجيهات واضحة وقاطعة.

ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، كلا من النائبة مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر اللجنة، والنائب سيد سلطان، والنائبة رحاب موسى، والنائبة منى عبد الله، والنائب طارق السيد، والنائبة غادة الضبع، وانضم إليهم نواب دمياط، ضياء الدين داود، ومحمد الحصى، والنائب محمد على أبو حجازى، عضو مجلس الشيوخ، إلى جانب النائبة ولاء التمامى.