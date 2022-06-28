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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707633/بسبب--شكوى-الوداد-المغربي-إيقاف-القيد-بـ-المصري

دوت الخليج

قرار المحكمة الرياضية الدولية بإيقاف القيد لفريق المصري، جاء بعد تأخر مسؤولي الفريق البورسعيدي في سداد باقي مستحقات الوداد والتي تتخطى ١٢٠ ألف دولار من إجمالي مبلغ الشراء وهو ٢٦٠ ألف دولار.

وكان قد تعاقد فريق المصري، مع اللاعب الكونغولي في بداية الموسم الماضي، قادماً من نادي الوداد المغربي مقابل 260 ألف دولار، ونظراً لتأخر النادي البورسعيدي في سداد مستحقات بيع اللاعب، قام فريق الوداد بتقديم شكوى ضد المصري في المحكمة الرياضية، والتي أصدرت قراراً بإيقاف قيد اللاعب .

أنهت ادارة النادي المصري منذ ايام اجراءات اصدار البطاقات الخاصة بالجهاز الفني الجديد للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة حسام حسن وذلك قبل نحو ساعتين من مباراة الفريق أمام نظيره فريق المنصورة بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر والتي تنطلق في السادسة والنصف مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب.

ويتكون الجهاز الفني من حسام حسن مديرًا فنيًا، وابراهيم حسن مديرًا للكرة ، وطارق سليمان مدربًا عامًا ، وحسن مصطفى مدربًا مساعدًا، عماد المندوه مدربًا لحراس المرمى ، ووليد بدر مديرًا اداريًا ، الدكتور محمد عنان طبيبًا للفريق.

والجدير بالذكر أن قد كان قرر مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية إحالة أحمد الشيخ مهاجم الفريق للتحقيق بواسطة المستشار القانوني للنادي، مع ايقاف مستحقاته لحين صدور قرار المستشار القانوني للنادي.

وكان المصري أعلن عن إيقاف مستحقات اللاعبين بعد التعادل مع إنبي في الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا للحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فإن هذا القرار جاء بناء على المذكرة المقدمة من الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني ومدير الكرة كريم ذكري والدكتور مجدي الألفي طبيب الفريق بشأن عدم انتظام اللاعب في تدريبات الفريق.

كما أوضح الحساب الرسمي أن اللاعب يتغيب باستمرار بدون عُذر مسبق، وكذلك عدم التزامه بتعليمات الجهازين الفني والطبي للفريق.