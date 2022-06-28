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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707653/مياه-الشرب-بالشرقية-تقدم-خدمات-خاصة-لكبار-السن-وإشادات-كبيرة-بإدارة-كفر-صقر

أشاد عدد كبير من المواطنين بمحافظة الشرقية، بجهود المهندس عامر كمال حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الموطن الشرقاوي وحرصه الدائم علي توجيه الإدرات المختلفة بحل جميع مشاكل المواطنين .

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سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وقامت هيئة الشرب مؤخرا بتوفير سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز والمدن بمحافظة الشرقية للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

وشدد المهندس عامر حلاوة، على أن الشركة حريصة علي تغطية جميع أنحاء المحافظة للوصول للمناطق التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها.

خدمات خاصة لكبار السن وإشادات كبيرة بإدارة كفر صقر

ومن ناحية آخري شهدت مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية جهود كبيرة من المهندس عاطف أحمد حافط مدير إدارة مياة الشرب، واستطاع خلال فترة وجيزة في ترك بصمة كبيرة داخل جميع قري ونجوع كفر صقر وذلك بسبب جولاته المكثفة علي محطات المياه والصرف وقيامه بحل أي مشكلة تواجه المواطنين .

وأكد الدكتور عاطف أحمد، أن المهندس عامر حلاوة ، رئيس هيئة مياة الشرب بمحافظة الشرقية، حريص علي توفير كافة الإمكانيات لجميع الإدارات علي مستوي محافظة الشرقية من أجل تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وأشار إلي أن أدارة كفر صقر، تقوم بجولات يومية لمتابعة كافة العملاء في مختلف أنحاء مدينة كفر صقر وقراها، حيث نرفع شعار خدمة المواطن شرف كبير مشيدا بجهود المهندس صبحي الهادى رئيس مجلس مدينة كفر صقر .

وأشاد عدد من المواطنين، بالخدمات التي تقدمها إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر صقر ، خاصة أنها تساعد في حل مشكلات كبيرة في عدد من القري التي أقامت شبكة صرف أهلية وليس تابعة للهيئة.