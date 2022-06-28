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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707652/اعرف-موعد-نتيجة-الثانوية-الصناعية-برقم-الجلوس-2022

دوت الخليج

ويبحث العديد من أولياء الأمور وطلاب الدبلومات الفنية عن نتيجة الثانوية الصناعية لنهاية العام الدراسي 2022، حيث يسعى الطلاب إلى الوصول إلى نتيجة نهاية العام الدراسي إلكترونيا عبر رقم الجلوس.

وفي إطار التحول الرقمي، الذي تطبقه وزارة التربية والتعليم، تم تخصيص بوابة إلكترونية خاصة بالتعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسيتم من خلالها إعلان نتيجة الدبلومات الفنية عبر، وذلك من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

موعد نتيجة الثانوية الصناعية 2022 الفصل الدراسي الثاني

ولطمأنة طلاب الدبلومات الفنية 2022، تواصل موقع "دوت الخليج"، مع الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليم الفنى، لتحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية الصناعية 2022.

وقال الدكتور محمد مجاهد، إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية الصناعية والدبلومات الفنية بجميع نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، مطلع شهر يوليو المقبل على أقصى تقدير.

وأضاف نائب الوزير ، إنه سيتم إتاحة نتيجة البدلومات الفنية إلكترونيا، عبر البوابة المخصصة للتعليم الفني، على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويستطيع طلاب الثانوية الصناعية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس، عبر الدخول على بوابة التعليم الفني على موقع الوزارة عبر الرابط التالي: https://fany.emis.gov.eg/.

بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2022، سيتاح للطلاب الدخول على بوابة التعليم الفني، و إدخال رقم الجلوس و الضغط على كلمة عرض النتيجة، ثم يتم إعلان النتيجة النهائي امتحانات الدبلومات الفنية 2022، بجميع نوعياتها.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2021/2022، 830 ألفًا و753 طالب/طالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.