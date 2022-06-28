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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707650/القوات-المسلحة-تهنئ-الرئيس-السيسي-بذكرى-30-يونيو

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتـاج الحربي، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.

دوت الخليج

القوات المسحلة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو

وجاء في برقية التهنئة: «السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

بكل مشاعر الفخر والإعزاز أبعث إلى سيادتكم مهنئاً بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، التي قام بها جموع الشعب المصري العظيم لتصحيح مسار الوطن، وإعادة بناء حاضره ومستقبله في يوم خالد من أيام الكبرياء الوطني.

لقد أكد الجيش المصري بقيادتكم الحكيمة إنحيازه الكامل لإرادة الشعب المصرى بكل فئاته وطوائفه وتقدم رجاله الصفوف دفاعاً عن قدسية الوطن وسلامة أراضيه، ولم يقبلوا إلا ما يحقق لمصر مصالحها القومية العليا والحياة الكريمة لشعبها العظيم.

ومع الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون لسيادتكم وفائهم للمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها ، متمسكين بالمبادىء والقيم العريقة التى تحفظ للأمة المصرية قوتها وتماسكها وشموخ إرادتها الوطنية».

واختتم: «حفظكم الله وأيد خطاكم لما فيه الخير والرخاء لشعبنا العظيم وكل عام وسيادتكم بخير».

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .